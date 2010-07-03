Пострадавших при пожаре в соборе Парижской Богоматери нет

Фото: ТАСС/Стоян Васев

В результате пожара в соборе Парижской Богоматери никто не пострадал, сообщил государственный секретарь при министерстве внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

Он отметил, что о причинах возгорания пока говорить рано, передает ТАСС.

Вечером 15 апреля пожар возник на верхних уровнях здания главного парижского собора. В результате обрушилась верхняя часть шпиля, кровля и часы собора. Пожарным пока не удается локализовать очаг возгорания. По предварительным данным, возгорание может быть связано с ремонтными работами. В соборе проходила реставрация.

Пожарные службы пытаются спасти из огня произведения искусства в горящем соборе. На месте происшествия работают сотни сотрудников пожарных служб. Приоритет отдан тому, чтобы защитить ближайшие территории, местных жителей и туристов от возможных обрушений.

Парижская прокуратура открыла расследование в связи со случившимся. Мэр Парижа Анн Идальго призвала соблюдать установленный периметр безопасности. .

Французские СМИ, исходя из степени разрушений, заявляют, что собор Парижской Богоматери утерян для Франции и мира как исторический, культурный и религиозный объект.

Эмманюэль Макрон отложил телевизионное обращение к нации в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери. Президент Франции собирался подвести итоги трехмесячных национальных дебатов, которые прошли в связи с протестами "желтых жилетов".

Макрон выразил сожаление в связи с масштабным пожаром. По его словам, ему, как и всем гражданам Франции, "грустно видеть, как сгорает эта часть нас".

Последняя информация с места трагического пожара в соборе Парижской Богоматери – в онлайн-трансляции Москвы 24.