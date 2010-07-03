Пожар в соборе Нотр-Дам не отразится на турпотоке из России – РСТ

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Пожар в соборе Парижской Богоматери не снизит привлекательность французской столицы и не отразится на туристическом потоке из России в этот город. Такое мнение высказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Это легендарный объект – символ столицы Франции... Но он один из... В Париже есть огромное количество достопримечательностей, и люди едут туда не ради одного этого собора", – цитирует ее РИА Новости.

Тюрина выразила надежду на то, что архитектурное сооружение спасут, восстановят и сохранят. "Но что бы ни случилось с собором Парижской Богоматери, турпоток в столицу Франции сохранится. И этот страшный инцидент никак не повлияет на интерес россиян к прекрасному городу", – заключила представитель РСТ.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем объята несущая конструкция. На место ЧП приехали президент и премьер Франции.

Российское посольство в Париже пока не имеет сведений о том, что пострадали россияне. Госсекретарь при министерстве внутренних дел Франции Лоран Нуньес отметил, что пострадавших в результате случившегося нет. Парижская прокуратура открыла расследование.

Эмманюэль Макрон отложил телевизионное обращение к нации в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери. Французский лидер планировал подвести итоги трехмесячных национальных дебатов, которые прошли в связи с протестами "желтых жилетов".

Последняя информация с места пожара в соборе Парижской Богоматери – в онлайн-трансляции Москвы 24.