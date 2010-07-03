Неизвестной остается судьба Владимирской иконы в Нотр-Даме

Фото: ТАСС/Арина Лебедева

Судьба хранившейся в соборе Парижской Богоматери Владимирской иконы Богородицы – подарка патриарха Алексия II, остается неизвестной, рассказал РИА Новости представитель РПЦ при Совете Европе и Евросоюзе, настоятель русского храма Всех Святых в Страсбурге игумен Филипп (Рябых).

"Видя кадры пожара Парижского собора, я испытываю боль, наворачиваются слезы. Уверен, что многие православные христиане, особенно те, которые живут во Франции, находятся в таком же состоянии", – заявил игумен.

Он отметил, что собор стоит еще на более древних основаниях, которые восходят ко временам принятия христианства франками в V веке.

"У католиков началась Страстная неделя и принесла им страдания от разрушения древней христианской святыни в Париже. Парижский Нотр-Дам воспринимается как нечто живое. Это не просто здание", – добавил Филипп.

По словам игумена, в соборе веками совершается молитва, там хранится великая святыня христианского мира – Терновый венец Спасителя, который во время Страстной седмицы выставляется для верующих.

Филипп выразил надежду, что эта святыня спасена и находится в безопасности. Он обратил внимание, что неизвестной остается судьбы иконы Владимирской Богоматери, подаренной Алексием II во время визита в Париж в 2007 году.

Он добавил, что подобные события всегда воспринимались как знамения, которые "призывают к покаянию, обращению к Богу, исправлению жизни".

Ранее ответственный за богослужения священник Патрик Шове сообщил, что часть святынь из собора Парижской Богоматери удалось спасти. Он отметил, что в числе спасенных святынь Терновый венец Христа.

Очевидцы – о пожаре в соборе Парижской Богоматери



Последняя информация с места пожара в соборе Парижской Богоматери – в онлайн-трансляции Москвы 24.