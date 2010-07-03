Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

01:12

Неизвестной остается судьба Владимирской иконы в Нотр-Даме

происшествия пожар

01:12

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Арина Лебедева

Судьба хранившейся в соборе Парижской Богоматери Владимирской иконы Богородицы – подарка патриарха Алексия II, остается неизвестной, рассказал РИА Новости представитель РПЦ при Совете Европе и Евросоюзе, настоятель русского храма Всех Святых в Страсбурге игумен Филипп (Рябых).

"Видя кадры пожара Парижского собора, я испытываю боль, наворачиваются слезы. Уверен, что многие православные христиане, особенно те, которые живут во Франции, находятся в таком же состоянии", – заявил игумен.

Он отметил, что собор стоит еще на более древних основаниях, которые восходят ко временам принятия христианства франками в V веке.

"У католиков началась Страстная неделя и принесла им страдания от разрушения древней христианской святыни в Париже. Парижский Нотр-Дам воспринимается как нечто живое. Это не просто здание", – добавил Филипп.

По словам игумена, в соборе веками совершается молитва, там хранится великая святыня христианского мира – Терновый венец Спасителя, который во время Страстной седмицы выставляется для верующих.

Филипп выразил надежду, что эта святыня спасена и находится в безопасности. Он обратил внимание, что неизвестной остается судьбы иконы Владимирской Богоматери, подаренной Алексием II во время визита в Париж в 2007 году.

Он добавил, что подобные события всегда воспринимались как знамения, которые "призывают к покаянию, обращению к Богу, исправлению жизни".

Ранее ответственный за богослужения священник Патрик Шове сообщил, что часть святынь из собора Парижской Богоматери удалось спасти. Он отметил, что в числе спасенных святынь Терновый венец Христа.

Очевидцы – о пожаре в соборе Парижской Богоматери


Последняя информация с места пожара в соборе Парижской Богоматери – в онлайн-трансляции Москвы 24.

происшествия пожар

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика