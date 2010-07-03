Венец Христа из собора Парижской Богоматери удалось спасти

Часть святынь из собора Парижской Богоматери удалось спасти, сообщил ответственный за богослужения священник Патрик Шове. Он отметил, что в числе спасенных святынь Терновый венец Христа, передает РИА Новости.
Командир работающих на месте пожарных Жан-Клод Галле сообщил, что в данный момент идет эвакуация реликвий из охваченного огнем собора. Об этом сообщает газета Figaro.
"Мы пытаемся сохранить заднюю часть собора, где находятся самые ценные предметы, мы сейчас эвакуируем их. Все самое ценное уже перенесли в укрытие", – заявил Галле.
16 апреля начнется общенациональный сбор средств на восстановление собора.
Представитель попечителей, ответственных за реставрацию, Мишель Пико заявил, что восстановление собора Парижской Богоматери после пожара может занять минимум десять лет.
Во Франции горит собор Парижской Богоматери
Пожар возник на верхних уровнях здания главного парижского собора. В результате обрушилась верхняя часть шпиля, кровля и часы собора. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за реставрационных работ.
Представитель собора Андре Фино заявил, что реликвии собора Парижской Богоматери находятся в безопасности.
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