Собор Парижской Богоматери: масштабы разрушений и последствия трагедии

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Фото: depositphotos/efesenko/ТАСС/Стоян Васев
Во Франции подводят первые итоги исторической трагедии: за девять часов огонь почти полностью уничтожил знаменитый собор Парижской Богоматери. Утрачены шпиль здания, две трети кровли крыши, часы, однако средневековые стены практически не пострадали. Следователи уже допросили реставраторов, а прокуратура завела уголовное дело. Москва 24 собрала все, что известно на данный момент.
Фото: ТАСС/ABACA/Eliot Blondet
Едва ли не самая известная достопримечательность Пятой республики загорелась 15 апреля примерно в 18:50 по местному времени. Очаг находился на верхних уровнях, завешенных строительными лесами.
Когда пожарные прибыли на место, оказалось, что остановить пламя непросто. Лить воду с воздуха не рискнули – это могло разрушить здание до основания. В итоге весь мир увидел, как огонь сначала не пощадил шпиль собора, а затем и его крышу. Дотла выгорели две трети кровли, часы и северная башня собора.
Пожар в соборе Парижской Богоматери. Фото
Локализацию объявили около 03:00, а потушить пламя удалось лишь спустя девять часов. После этого спасатели продолжали следить за оставшимися очагами и охлаждать горячие конструкции. Всего для борьбы с огнем были мобилизованы почти 400 пожарных и 15 машин экстренной службы.
Из-за риска возобновления возгорания официальные власти не спешат говорить о полной ликвидации. Госсекретарь МВД Франции Лоран Нуньес отметил, что остаточные очаги пламени находятся под контролем, уточняет ТАСС.
Исходя из степени разрушений, французские СМИ заявили, что собор Парижской Богоматери утерян для Франции и мира как исторический, культурный и религиозный объект.
Тем не менее часть святынь спасены. По словам ответственного за богослужения священника Патрика Шове, целы Терновый венец Христа и две колокольни собора. А вот судьба Владимирской иконы – подарка патриарха Алексия II – пока остается неизвестной.
Специалисты отмечают, что в основном пострадал новодел. Пламя не добралось до стен, созданных в XIII–XV веках.
Огонь не тронул статуи королей и апостолов с верхнего яруса, которые убрали на время реставрации. Не менее известные элементы декора – фигуры химер – находятся ниже зоны пожара.
По данным телеканала BFMTV, произведения искусства, которые были вынесены из собора Парижской Богоматери, сейчас хранятся в мэрии города. Вскоре их передадут в Лувр.
Главные реликвии собора Парижской Богоматери удалось спасти
Почти сразу во Франции объявили сбор средств на восстановление собора. Только за первые часы удалось собрать шесть тысяч евро (больше 436 тысяч рублей).
Также известно, что семья одного из французских бизнесменов выделит 100 миллионов евро (7,2 миллиарда рублей). Речь идет о владельцах компаний Artemis и Kering.
Деньги на восстановление реликвии собирают не только в Париже. Призывы помочь воссоздать историческое наследия звучат в США и других странах. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении открыть международный сбор средств на восстановление собора Нотр-Дам.
Вероятней всего, возгорание началось из-за реставрационных работ. Следователи уже допросили строителей, которые находились в здании.
Прокуратура французской столицы возбудила уголовное дело о неумышленном причинении ущерба в результате пожара. Расследованием займется региональное управление судебной полиции.
Случайное возгорание пока называют основной версией трагедии. Однако это предположение вызывает сомнение у самих горожан, наблюдавших за гибелью архитектурного шедевра. Их смущает, что пламя распространилось слишком быстро и сразу охватило почти всю крышу.
Ряд СМИ связывают пожар с накалом политической обстановки внутри страны. Собор загорелся прямо перед началом обращения Эммануэля Макрона к нации. Свою речь, касающуюся ситуации вокруг "желтых жилетов", президент был вынужден отложить. Эксперты не исключают, что пожар мог быть спланированным ударом по власти от левых группировок.
После пожара часть специалистов решили, что умышленный поджог совершили террористы. Однако эту версию официальные власти пока не рассматривают.
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