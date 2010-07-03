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04:58

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен

происшествия пожар

04:58

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Фото: ТАСС/EPA/YOAN VALAT

Пожар во французском Нотр-Даме потушен, сообщила газета Figaro.

В настоящий момент продолжается проливка конструкций. Об этом заявил официальный представитель парижских пожарных Габриэль Плюс.

"Возгорание потушено. Мы продолжим следить за оставшимися очагами и охлаждать горячие конструкции, в том числе несущие, чтобы горение не возобновилось", – сказал Плюс.

15 апреля вечером пожар возник на верхних уровнях здания главного парижского собора. В результате обрушилась верхняя часть шпиля, кровля и часы собора.

По предварительным данным, пожар мог произойти из-за реставрационных работ. В тушении пожара участвуют сотни пожарных. Пострадал один из спасателей. Прокуратура Парижа начала расследование.

Исходя из степени разрушений, французские СМИ заявили, что собор Парижской Богоматери утерян для Франции и мира как исторический, культурный и религиозный объект.

Ответственный за богослужения священник Патрик Шове ранее сообщил, что часть святынь из собора удалось спасти, в том числе Терновый венец Христа. Также спасены две колокольни собора.

Неизвестной остается судьба Владимирской иконы – подарка патриарха Алексия II.

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