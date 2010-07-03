Семья французских бизнесменов выделит 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама

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Семья французских миллиардеров Пино выделит 100 миллионов евро на реконструкцию пострадавшего от огня собора Парижской Богоматери, передает Agence France-Presse.



Семья бизнесменов владеет компаниями Artemis и Kering. Первой принадлежит в том числе аукционной дом Christie's. Kering владеет рядом брендов модной одежды, включая Gucci и Yves Saint Laurent.

Госсекретарь МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что пожарным удалось добиться снижения интенсивности огня в соборе, однако тушение пока еще продолжается.

Ранее в МВД Франции сообщили, что пожар будут тушить всю ночь, но его интенсивность снизилась. Пожарным удалось остановить продвижение огня и спасти обе колокольни собора Парижской Богоматери.

15 апреля вечером пожар возник на верхних уровнях здания главного парижского собора. В результате обрушилась верхняя часть шпиля, кровля и часы собора.

По предварительным данным, пожар мог произойти из-за реставрационных работ. В тушении пожара участвуют сотни пожарных. Пострадал один из спасателей.

Прокуратура Парижа начала расследование. Мэр Парижа Анн Идальго призвала соблюдать установленный периметр безопасности.

Исходя из степени разрушений, французские СМИ заявили, что собор Парижской Богоматери утерян для Франции и мира как исторический, культурный и религиозный объект.

Последняя информация с места пожара в соборе Парижской Богоматери – в онлайн-трансляции Москвы 24.