Тушить огонь в соборе Парижской Богоматери будут всю ночь

Фото: ТАСС/Арина Лебедева

Тушение огня и спасение реликвий из собора Парижской Богоматери будут продолжаться всю ночь, сообщает РИА Новости.

Интенсивность пожара в Нотр-Дам де Пари снизилась. В МВД Франции отметили, что достичь этого удалось благодаря отважным действиям пожарных, говорится в сообщении.

Глава бригады пожарных заявил, что две башни собора удалось спасти.

15 апреля вечером пожар возник на верхних уровнях здания главного парижского собора. В результате обрушилась верхняя часть шпиля, кровля и часы собора. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за реставрационных работ. В тушении пожара участвуют сотни пожарных. Пострадал один из спасателей.

Прокуратура Парижа начала расследование. Мэр Парижа Анн Идальго призвала соблюдать установленный периметр безопасности.

Французские СМИ, исходя из степени разрушений, заявляют, что собор Парижской Богоматери утерян для Франции и мира как исторический, культурный и религиозный объект. Президент страны Эмманюэль Макрон отложил телевизионное обращение к нации в связи с пожаром.

Последняя информация с места пожара в соборе Парижской Богоматери – в онлайн-трансляции Москвы 24.