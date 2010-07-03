"Ужасные впечатления". Очевидцы – о пожаре в Нотр-Даме

Очевидцы сообщили обстановку в Париже, где вечером 15 апреля начался пожар в соборе Парижской Богоматери. Комментарии с места происшествия получил телеканал Москва 24.

"Непонятно, что делают пожарные. <…> Ужасные впечатления, потому что это часть Парижа, и это было невозможно даже представить", – говорит Ольга Видаль.

"Стоит огромная толпа людей, ничего никто не тушит, летают вертолеты вокруг… Люди стоят снимают, сам Нотр-Дам пылает внутри. <…> Строительные леса загорелись. Я туда прибежал уже в момент самого горения. Перекрыта одна улица", – сказал Олег Лопухов.

Реликвии собора в безопасности, заявил его представитель Андре Фино. Он уточнил, что все священные предметы находятся в ризнице, и им ничего не угрожает. В 1239 году в собор доставили реликвию, почитаемую как терновый венец Христа. С тех пор собор, первый камень в основание которого заложили в 1163 году при Людовике VII, был местом важнейших церемоний.

Вечером 15 апреля пожар начался на верхних уровнях здания собора Парижской Богоматери. Обрушились верхняя часть шпиля, кровля и часы. Пожарные пока не локализовали очаг возгорания. По предварительной информации, пожар мог возникнуть во время ремонтных работ.

Пожарные службы пытаются спасти произведения искусства. Приоритет отдан тому, чтобы защитить ближайшие территории, местных жителей и туристов от обрушений.

В результате пожара в соборе пострадавших нет. Парижская прокуратура начала расследование. Мировые лидеры выражают сочувствие.

Последняя информация с места пожара в соборе Парижской Богоматери – в онлайн-трансляции Москвы 24.