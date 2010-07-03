Нотр-Дам де Пари удалось спасти от полного уничтожения

Фото: ТАСС/Стоян Васев

Пожарным удалось остановить продвижение огня и спасти обе колокольни собора Парижской Богоматери, заявил начальник парижской пожарной охраны генерал Жан-Клод Галле.

"Продвижение огня остановлено. Можно считать, что обе колокольни собора спасены от пожара", – цитирует Галле ТАСС.

Также удалось спасти часть святынь, в числе которых Терновый венец Христа.

По предварительной информации, тушение огня и спасение реликвий из собора будут продолжаться всю ночь. В полиции Франции отметили, что интенсивность пожара в Нотр-Дам де Пари снизилась.

При этом госсекретарь при главе МВД сообщил, что огонь уничтожил две трети кровли собора.

15 апреля вечером пожар начался на верхних уровнях здания главного парижского собора. В результате обрушилась верхняя часть шпиля, кровля и часы собора.

В Русской православной церкви (РПЦ) назвали пожар трагедией для всего христианского мира. Представители РПЦ выразили надежду, что обойдется без человеческих жертв.

Последняя информация с места пожара в соборе Парижской Богоматери – в онлайн-трансляции Москвы 24.