РПЦ назвала пожар в Нотр-Даме трагедией христианского мира

В Русской православной церкви (РПЦ) назвали трагедией для всего христианского мира пожар в соборе Парижской Богоматери. Представители РПЦ выразили надежду, что обойдется без человеческих жертв и не пострадает терновый венец Христа Спасителя, главная святыня собора.
"В Православной церкви с большой скорбью восприняли сообщения о происходящем в соборе Парижской Богоматери пожаре. Это, конечно, трагедия для всего христианского мира и для всех, кто ценит культурное значение этого храма. Важно вспомнить в эти минуты, что в нем хранится великая для всех христиан святыня – терновый венец Христа Спасителя. Молимся, чтобы она не пострадала и также, чтобы Господь не допустил человеческих жертв в результате этого страшного события", – сказал в комментарии РИА Новости секретарь отдела внешних церковных связей по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов).
Замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе добавил, что пожар является "трагедией для всех, кому дороги сокровища мировой христианской культуры". Он отметил, что РПЦ скорбит вместе с французскими католиками, для которых собор Парижской Богоматери – часть их духовной идентичности.
Вечером 15 апреля пожар начался на верхних уровнях здания собора Парижской Богоматери. Обрушились верхняя часть шпиля, кровля и часы. По предварительной информации, пожар мог возникнуть во время ремонтных работ. Пожарные сейчас пытаются спасти собор и хранящиеся в нем произведения искусства.
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