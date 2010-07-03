Огонь уничтожил две трети кровли собора Парижской Богоматери

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Две трети кровли собора Парижской Богоматери уничтожены пожаром, сообщает электронная версия газеты Monde со ссылкой на госсекретаря при главе МВД Лорана Нунеза.

По предварительной информации, тушение огня и спасение реликвий из собора будут продолжаться всю ночь. В полиции Франции отметили, что интенсивность пожара в Нотр-Дам де Пари снизилась.

Глава бригады пожарных заявил, что две башни собора удалось спасти.

Пожар возник на верхних уровнях здания собора. В результате обрушилась верхняя часть шпиля, кровля и часы собора. Причиной возгорания могли стать реставрационные работы.

Собор Парижской Богоматери загорелся во Франции

Последняя информация с места пожара в соборе Парижской Богоматери – в онлайн-трансляции Москвы 24.