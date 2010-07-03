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04:16

Пожар в Нотр-Даме локализован

происшествия пожар

04:16

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Фото: ТАСС/AP/Lori Hinant

Пожар в соборе Парижской Богоматери локализован, сообщает газета Le Parisien.

Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник.

В результате обрушился шпиль собора, кровля и часы. Пламенем объята несущая конструкция. На место ЧП приехали президент и премьер Франции. Около 400 пожарных мобилизованы на тушение.

По данным французских СМИ, возгорание может быть связано с реставрационными работами. Часть собора была закрыта лесами.

Ответственный за богослужения священник Патрик Шове ранее сообщил, что часть святынь из собора удалось спасти, в том числе Терновый венец Христа. Также спасены две колокольни собора.

Неизвестной остается судьба Владимирской иконы – подарка патриарха Алексия II.

Нотр-Дам-де-Пари – католический храм в центре Парижа, один из самых известных символов столицы Франции. Кафедральный собор архиепархии Парижа. Он находится в восточной части острова Сите, в четвертом городском округе, на месте первой христианской церкви Парижа – базилики Святого Стефана. Собор Парижской Богоматери основан в 1163 году, и вплоть до середины XIV века шло его строительство.

Это один из первых больших готических соборов c нервюрным сводом. В храме проходят регулярные богослужения.

Последняя информация с места пожара в соборе Парижской Богоматери – в онлайн-трансляции Москвы 24.

происшествия пожар

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