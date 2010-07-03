Главный орган Нотр-Дам де Пари не пострадал при пожаре

Главный орган собора Парижской Богоматери не пострадал во время пожара. Об этом заявил первый заммэра Парижа Эммануэль Грегуар, передает телеканал BFMTV.
Как подчеркнул представитель мэрии, "мы очень беспокоились о предметах внутри собора и особенно о знаменитом органе, который является, наверное, одним из самых красивых в мире". "Он не поврежден", – заверил Грегуар.
Вечером в понедельник, 15 апреля, на верхних ярусах собора Нотр-Дам де Пари вспыхнул пожар. Обрушились шпиль, кровля и часы собора. При этом западный фасад и две башни уцелели. В тушении огня принимали участие около 400 пожарных.
Сейчас огонь полностью потушен. Легкие ранения получили три человека: двое полицейских и один пожарный.
Парижская прокуратура ведет расследование причин и обстоятельств пожара. Не исключают, что возгорание могло произойти из-за реставрационных работ. При этом прокурор Парижа Реми Хейтц отметил, что на поджог ничего не указывает.
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