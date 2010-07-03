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14:42

Главный орган Нотр-Дам де Пари не пострадал при пожаре

происшествия пожар за рубежом

14:42

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Фото: ТАСС/Arina Lebedeva

Главный орган собора Парижской Богоматери не пострадал во время пожара. Об этом заявил первый заммэра Парижа Эммануэль Грегуар, передает телеканал BFMTV.

Как подчеркнул представитель мэрии, "мы очень беспокоились о предметах внутри собора и особенно о знаменитом органе, который является, наверное, одним из самых красивых в мире". "Он не поврежден", – заверил Грегуар.

Вечером в понедельник, 15 апреля, на верхних ярусах собора Нотр-Дам де Пари вспыхнул пожар. Обрушились шпиль, кровля и часы собора. При этом западный фасад и две башни уцелели. В тушении огня принимали участие около 400 пожарных.

Сейчас огонь полностью потушен. Легкие ранения получили три человека: двое полицейских и один пожарный.

Как сообщил священник Патрик Шове, часть святынь удалось спасти. В их числе – Терновый венец Христа. По мнению экспертов, на восстановление собора могут уйти десятки лет.

Парижская прокуратура ведет расследование причин и обстоятельств пожара. Не исключают, что возгорание могло произойти из-за реставрационных работ. При этом прокурор Парижа Реми Хейтц отметил, что на поджог ничего не указывает.

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происшествия пожар за рубежом

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