Эксперты дали прогнозы по восстановлению собора Парижской Богоматери

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Ведущие специалисты Москвы в области реконструкции исторических зданий считают, что собор Парижской Богоматери, пострадавший от страшного пожара, можно восстановить, передает газета "Известия". На этой уйдет минимум пять лет, а при самом пессимистичном раскладе реставрация может растянуться и на десятки лет.

По словам экспертов, Нотр-Дам досконально изучен, есть исторические чертежи, которыми смогут воспользоваться реставраторы. Кроме того, во Франции еще есть залежи известняка, аналогичного тому, из которого сделаны стены храма.

В то же время, на такой масштабный проект потребуется огромная сумма денег, говорят специалисты. Речь может идти о сотнях миллионов евро. Это при том, что властям Франции не хватало средств даже на ранее запланированные работы.

"Достаточно сложно оценить, во сколько теперь обойдется восстановление, все-таки мы говорим о потере памятника искусства. Но думаю, речь пойдет о сотнях миллионов евро", – заявил председатель совета директоров аудиторско-консалтинговой группы Gradient Alpha Павел Гагарин.

Эксперты отмечают масштабы трагедии: мало того, что мир утратил один из величайших шедевров, возгорание может стать и новым веским поводом для недовольства властями Пятой республики, и в частности мэрией Парижа. Они пояснили, что огонь тушили неэффективно, поскольку лестницы пожарной техники не доставали до пламени. Кроме того, на начальном этапе спасатели действовали не очень оперативно.

По последним данным, пожар во французском Нотр-Даме потушен. В настоящий момент продолжается проливка конструкций.

15 апреля вечером пожар возник на верхних уровнях здания главного парижского собора. В результате обрушилась верхняя часть шпиля, кровля и часы собора.

По предварительным данным, пожар мог произойти из-за реставрационных работ. Пострадал один из спасателей. Прокуратура Парижа начала расследование.

Исходя из степени разрушений, французские СМИ заявили, что собор Парижской Богоматери утерян для Франции и мира как исторический, культурный и религиозный объект. Ответственный за богослужения священник Патрик Шове ранее сообщил, что часть святынь из собора удалось спасти, в том числе Терновый венец Христа. Также спасены две колокольни собора.

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