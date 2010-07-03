Россия готова оказать помощь по восстановлению собора Парижской Богоматери

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В Минкультуры РФ обсудят возможную помощь в восстановлении собора Парижской Богоматери, который пострадал в результате сильного пожара 15 апреля. Об этом Агентству "Москва" сообщил глава департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов.

"Это тяжело, больно и заставляет всех нас бережней относиться к объектам культурного наследия на всех уровнях", – подчеркнул представитель ведомства. Он назвал случившееся в Париже большой трагедией, напомнив, что Нотр-Дам де Пари является объектом мирового значения. Комментируя возможный сбор средств на восстановление храма, Кононов пообещал "провести консультации, поговорить с руководством".

Тем временем во французской столице экспертная группа архитекторов проводит экстренную встречу. Специалистам предстоит оценить урон конструкции собора, передает BFMTV.

"Они пытаются определить, стабильна ли структура, и могут ли пожарные войти внутрь здания, чтобы продолжить свою работу", – пояснил госсекретарь в министерстве внутренних дел Франции Лоран Нуньес. По его словам, пожар взят под контроль, но отдельные его очаги еще не потушены окончательно. "Сейчас риск возникновения нового пожара исключен", – заверил Нуньес.

Пожар вспыхнул вечером 15 апреля на верхних ярусах собора Парижской Богоматери. Из-за огня рухнули шпиль, кровля и часы храма. Обрушения западного фасада и двух башен удалось избежать. Священник Патрик Шове сообщил, что также удалось спасти часть святынь, в том числе Терновый венец Христа.

По предварительным данным, пожар мог произойти из-за реставрационных работ. Парижская прокуратура ведет расследование. По мнению экспертов, на восстановление собора могут потребоваться десятки лет.