Макрон пообещал реконструировать Нотр-Дам за пять лет

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Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что работы по реконструкции собора Парижской Богоматери будут завершены за 5 лет.

"Мы воссоздадим собор Парижской Богоматери за пять лет, начиная с настоящего момента", - заявил он в эфире французского телеканала BFM.

Ранее сообщалось, что восстановление может занять около 10 лет.

17 апреля, все соборы Франции зазвонят в память о пожаре в соборе Парижской Богоматери. Звон колоколов начнется ровно в 18:50 по местному времени (19:50 по Москве).

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел накануне вечером, 15 апреля. Огонь полыхал до утра 16 апреля. За это время обрушилась верхняя часть шпиля, кровля и часы. Пострадали двое полицейских и пожарный. По данным французских СМИ, пожар мог начаться из-за реставрации. Прокурор Парижа Реми Хейт заявил, что пока ничего не указывает на преднамеренность пожара.

Часть святынь из собора удалось спасти. В том числе уцелел терновый венец Христа. Также спасены две колокольни и главный орган. Однако пока неизвестна судьба Владимирской иконы – подарка собору Парижской Богоматери от патриарха Алексия II.

Туристам пообещали компенсировать забронированные экскурсии.

