Колокола всех соборов Франции зазвонят в память о пожаре в Нотр-Даме

Колокола всех соборов Франции зазвонят в среду, 17 апреля, в 18:50 по парижскому времени (19:50 по Москве). Вчера в это время начался пожар в соборе Парижской Богоматери.
"В знак солидарности с парижской епархией все колокола соборов Франции зазвонят в среду в 18:50 по парижскому времени – в час начала пожара в соборе Нотр-Дам", – сообщила в Twitter Конференция католических епископов Франции.
15 апреля вечером начался пожар на верхних уровнях здания главного парижского собора. Обрушилась верхняя часть шпиля, кровля и часы. Пострадали двое полицейских и один пожарный. СМИ пишут, что пожар мог начаться из-за реставрации. Прокурор Парижа Реми Хейт заявил, что пока ничего не указывает на преднамеренность пожара.
Часть святынь из собора Нотр-Дам удалось спасти. В том числе уцелел терновый венец Христа. Также спасены две колокольни собора, не пострадал главный орган. Однако пока неизвестна судьба Владимирской иконы – подарка собору Парижской Богоматери от патриарха Алексия II.
Туристам пообещали компенсировать забронированные экскурсии, которые могут отменить в ближайшие дни.
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