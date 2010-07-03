Колокола всех соборов Франции зазвонят в память о пожаре в Нотр-Даме

Фото: ТАСС/Арина Лебедева

Колокола всех соборов Франции зазвонят в среду, 17 апреля, в 18:50 по парижскому времени (19:50 по Москве). Вчера в это время начался пожар в соборе Парижской Богоматери.

"В знак солидарности с парижской епархией все колокола соборов Франции зазвонят в среду в 18:50 по парижскому времени – в час начала пожара в соборе Нотр-Дам", – сообщила в Twitter Конференция католических епископов Франции.



15 апреля вечером начался пожар на верхних уровнях здания главного парижского собора. Обрушилась верхняя часть шпиля, кровля и часы. Пострадали двое полицейских и один пожарный. СМИ пишут, что пожар мог начаться из-за реставрации. Прокурор Парижа Реми Хейт заявил, что пока ничего не указывает на преднамеренность пожара.

Часть святынь из собора Нотр-Дам удалось спасти. В том числе уцелел терновый венец Христа. Также спасены две колокольни собора, не пострадал главный орган. Однако пока неизвестна судьба Владимирской иконы – подарка собору Парижской Богоматери от патриарха Алексия II.

Туристам пообещали компенсировать забронированные экскурсии, которые могут отменить в ближайшие дни.

