Сгоревшая история. Во что огонь превратил Нотр-Дам де Пари

Накануне мировую общественность всколыхнула новость – загорелся собор Парижской Богоматери. Это не только главный собор Франции, памятник христианства и архитектуры, но и один из самых величественных готических храмов в Европе. Пожар тушили около 12 часов. В здании обрушилась верхняя часть шпиля, кровля и часы собора. Исходя из степени разрушений, эксперты заявили, что собор Парижской Богоматери утерян для Франции и мира как исторический, культурный и религиозный объект. В то же время главные реликвии удалось спасти. Во что огонь превратил Нотр-Дам де Пари – в фотогалерее Москвы 24.

Фото: instagram.com/Lana Sator

Пожар возник на верхних уровнях здания. Почти сразу обрушились верхняя часть шпиля, кровля и часы собора, полностью была уничтожена деревянная часть собора – большая часть здания.

Фото: instagram.com/Lana Sator

Также огонь повредил перекрытия XIX и XIII веков.

Фото: Radio France/Александра Фремонта

Прокуратура считает, что возгорание могло быть связано с ремонтными работами – в соборе проходила реставрация. Расследуется дело по статье "Неумышленное причинение ущерба".

Фото: ТАСС/EPA/IAN LANGSDON

Главный фасад храма украшен скульптурными группами, изображающими эпизоды из Евангелия. Над центральным входом изображены сцены Страшного суда, над левым из жизни Богородицы, и над правым Святой Анны. На дверях – орнаменты из кованого железа. Все это уцелело.

При пожаре не пострадал и терновый венец Христа. Также огонь не тронул статуи королей и апостолов с верхнего яруса, которые убрали на время реставрации.

Фото: ТАСС/EPA/IAN LANGSDON

Пожарным удалось спасти от пожара обе колокольни собора Парижской Богоматери. Специалисты отмечают, что в основном пострадал новодел. Пламя не добралось до стен, созданных в XIII–XV веках.

Главный орган собора Парижской Богоматери не пострадал. Он считается одним из самых красивых и самых больших в мире. Орган насчитывает 111 регистров и около восьми тысяч труб. Он был построен в XV веке и постепенно увеличивал свои размеры вплоть до XVIII столетия. Органу удалось пережить Великую Французскую революцию.

Фото: ТАСС/DPA/Marcel Kusch

Не менее известные элементы декора – фигуры химер – находятся ниже зоны пожара, поэтому не пострадали.

Фото: ТАСС/LUDOVIC MARIN / POOL

Поразительно, но устоял главный алтарь собора и алтарный крест. Освятили его в 1182 году, к 1196 году завершилось строительство продольного нефа.

В огне устояли витражи в окнах-розах собора. Каждый из них – это неотъемлемая часть уникального ансамбля с архитектурой собора. Три розы, датированные XII и ХIII веками до сих пор на месте. Впервые соборная роза была украшена витражами в 1230 году, а рассказывают они о вечной борьбе между пороками и добродетелью. Еще в нее включены символы зодиака и сцены работы крестьян. В центре расположена фигура Богоматери с младенцем.

Фото: ТАСС/Le Pictorium/Barcroft Images

Когда пожарные прибыли на место, оказалось, что остановить пламя непросто. Лить воду с воздуха не рискнули – это могло разрушить здание до основания. Всего для борьбы с огнем были мобилизованы почти 400 пожарных и 15 машин экстренной службы.

Фото: ТАСС/EPA/YOAN VALAT

Восстановление собора Парижской Богоматери после пожара может занять минимум десять лет. Общенациональный сбор средств на восстановление собора начался 16 апреля. Только за первые часы удалось собрать шесть тысяч евро (больше 436 тысяч рублей).

Также известно, что семья одного из французских бизнесменов выделит 100 миллионов евро (7,2 миллиарда рублей). Речь идет о владельцах компаний Artemis и Kering. Деньги на восстановление реликвии собирают не только в Париже. Призывы помочь воссоздать историческое наследия звучат в США и других странах. Владимир Путин предложил направить во Францию лучших российских специалистов для помощи в восстановлении собора.