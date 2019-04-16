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16 апреля, 17:30

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Как тушили собор Парижской Богоматери и можно ли его восстановить

12 часов в огне. Как тушили Нотр-Дам и дальнейшая судьба святыни
происшествия пожар

Вечером 15 апреля загорелся один из главных символов Франции – собор Парижской Богоматери. Предполагается, что возгорание возникло в ходе реставрационных работ. Пожаром были уничтожены кровля и шпиль здания. Разбираемся, как тушили Нотр-Дам де Пари и есть ли шанс его восстановить.

Фото:instagram.com/Lana Sator

Утерян для Франции и мира?

Знаменитый на весь мир собор заложили еще в 1163 году. В 2013 году Нотр-Дам отметил свое 850-летие. За почти тысячелетнюю историю он видел поколения французских королей, здесь причислили к лику святых Жанну д'Арк и короновали Наполеона Бонапарта. В XIX веке сильно пострадавшую в ходе революции святыню отреставрировал архитектор Виолле-ле-Дюк. Благодаря ему, например, удалось восстановить шпиль собора.

В последние годы во Франции все чаще говорили о том, что собор необходимо вновь отреставрировать. Летом 2018 года работы по восстановлению Нотр-Дама начались. Но что-то пошло не так. 15 апреля в 18:50 по местному времени на верхних уровнях здания начался пожар. Пламя охватило практически весь собор. Полностью сгорел и рухнул внутрь здания шпиль. Огонь также уничтожил знаменитые часы. Кроме того, обрушились две трети кровли здания, а пламя перекинулось на главные башни собора и несущие конструкции.

Фото: EPA/YOAN VALAT/ТАСС

"Дым валил просто невероятный, можно было бы покрыть все небо Парижа. Люди заполонили ближайшие набережные от Нотр-Дама. Кто-то плакал, кто-то с тревогой наблюдал, кто-то просто проходил мимо", – рассказала Москве 24 жительница Парижа и очевидец пожара Дарья Санкова.

Сердце сжималось видеть, как исчезает история. Крыша и шпиль обвалились, через оконные рамы был виден только огонь, витражи исчезли. И ты прямо чувствуешь пустоту, слезы непроизвольно наворачиваются.
Дарья Санкова
жительница Парижа

Лишь утром 16 апреля стало известно, что пожарным удалось справиться со стихией. На это потребовалось более 12 часов. Власти настаивают, что пока о причинах пожара говорить рано. Но, по предварительным данным, возгорание могло возникнуть из-за ремонтных работ. Здание собора было обнесено строительными лесами.

Из того, что удалось спасти от пламени – две главные башни собора, витражи, алтарь, алтарный крест и несколько святынь, включая знаменитый терновый венец Христа и тунику Сент-Луиса.

Экспертам еще предстоит оценить ущерб, причиненный собору. При этом французские СМИ уже заявили, что Нотр-Дам якобы утерян для страны и мира как исторический, культурный и религиозный объект. Однако очевидно, что не все разделяют подобную пессимистичную точку зрения. Так, Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции начал сбор средств на восстановление Нотр-Дама.

Уже известно, что французская нефтегазовая корпорация Total выделит на это порядка 100 миллионов евро. Французский бизнесмен, глава Louis Vuitton Бернар Арно также намерен пожертвовать 200 миллионов евро на восстановление собора Парижской Богоматери. И в пресс-службе Еврокомиссии сообщили, что не останутся в стороне. А мэр Парижа Анн Идальго заверила, что Парижский фонд будет мобилизован и мэрия выделит 50 миллионов. Отдельные сборы добровольных пожертвований будут организованы в разных странах мира, в том числе в России.

Почему так долго тушили?

Фото: ТАСС/EPA/IAN LANGSDON

К тушению привлекли около 400 пожарных. Но они долго не могли добраться до места из-за заторов на дорогах. Весь мир, глядя на кадры пожара, недоумевал, почему спасатели не попытались потушить пламя с воздуха. "Собор – объект культурного наследия ЮНЕСКО. И нужно понимать, что при сбросе воды с воздушных судов, а это несколько тонн, которые резко обрушиваются на строение, могут сильно ему повредить. Ситуацию усугубляет и происходящий при этом большой выброс пара, перепад температур", – рассказал Москве 24 исполнительный директор группы компаний "Пожарный центр", эксперт по безопасности Александр Старостин.

По его словам, пока кровля на месте, воду тоже бессмысленно сбрасывать, так как она не достигнет очага возгорания. Кроме того, для тушения с воздуха необходимо создать безопасную зону. А для этого обычно приходится прекращать тушение на земле и отзывать весь личный состав. По мнению Старостина, тушение с воздуха в случае с Нотр-Дамом "нецелесообразно".

Рассуждая, почему с огнем справлялись так долго, эксперт предположил, что пожарные пытались уберечь постройку. "Допустим, при тушении пожаров для подачи шлангов внутрь здания обычно повреждаются оконные проемы и через них подается вода, но здесь практически каждый оконный проем – это уникальные витражи, которые также старались максимально сохранить", – пояснил он.

Фото: ТАСС/ABACA

Старостин уточнил, что сама конструкция собора также сильно усложняла тушение. Капитальные стены Нотр-Дама сделаны из песчаника, а перекрытия – из дуба. Из этого же дерева и свинца была построена кровля Нотр-Дама.

Температура плавления свинца достаточно небольшая. И когда он начал плавиться, огонь стал выходить вниз вместе с расплавами. А капли раскаленного металла и угроза обрушения опасны для спасателей.
Александр Старостин
эксперт по безопасности

Особенности здания также ограничили возможность применения химических средств тушения. "Пенообразователи – это достаточно едкая щелочь, и она бы нанесла непоправимый вред зданию и объектам внутри него", – заключил Старостин.

Восстановить или построить заново?

Фото: ТАСС/EPA/JULIEN DE ROSA

Пользователи соцсетей сетуют на то, что, учитывая масштаб разрушений, восстановленный Нотр-Дам будет лишь новоделом, мало связанным с историческим зданием. Так, например, один из юзеров написал, что "жалкий новодел не заменит бесценную погибшую святыню".

Архитектор, художник, преподаватель истории архитектуры и архитектурного проектирования Максим Атаянц с такой позицией не согласен. "Здесь необходимо полностью исключить все категории новодела, фейков и прочих спекуляций. Собор просто нужно восстановить", – сказал он Москве 24.

Исторические постройки всегда живы. Очень часто в них заменяют детали. В Японии есть знаменитые деревянные синтоистские храмы, в которых нет деталей старше двухсот лет. При этом их история насчитывает около тысячи лет. Просто постепенно что-то заменялось. Подобно тому, как в человеческом организме полная смена всех клеток происходит за несколько лет. Но мы же остаемся собой при этом.
Максим Атаянц
преподаватель истории архитектуры и архитектурного проектирования

По его словам, во Франции есть мастера, владеющие технологиями восстановления таких памятников архитектуры. Эксперт уточнил, что сейчас реставраторам предстоит "трудная и кропотливая работа с камнем", из которого состоят несущие конструкции здания. "В готическом соборе камень работает почти на пределе своих возможностей. Из него делаются виртуозные и легкие конструкции. А от пожара камень очень страдает. От резкого контраста температур у него возникает внутреннее напряжение, трещины. От этого, кстати, могут быть и обрушения. Поэтому после пожара в соборе Парижской Богоматери нужно будет исследовать практически все камни", – подчеркнул архитектор.

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Атаянц добавил, что знает несколько "замечательных французских фирм", которые делают компьютерное сканирование каменных деталей готических соборов. После этого делается цифровая модель, по которой "виртуозно воссоздают копию утраченного камня". То же касается и кровли, стропила которой были выполнены из дуба, а покрытия – из свинцовых листов , "сочетание старых и современных технологий поможет восстановить собор".

Но в любом случае это займет годы. При этом документация, чертежи и технологии есть.
Максим Атаянц
преподаватель истории архитектуры и архитектурного проектирования

"Собор и раньше сильно страдал от пожаров в XVIII веке, потом была обширная реставрация в XIX. Но он остался собой. В этой логике его нужно восстанавливать безоговорочно", – заключил эксперт.

В свою очередь, председатель Гильдии храмоздателей Андрей Анисимов напомнил, что собор Парижской Богоматери с 1991 года числится среди объектов мирового наследия ЮНЕСКО, поэтому восстановительные работы затянутся. "Будет бесконечное количество комиссий, проверок и согласований, что неплохо, ведь тут спешить не надо", – уверен эксперт.

Пострадавшие памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Нотр-Дам – это не первый памятник из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, с которым случилась беда. Так, в мае 2015 года боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" захватили Пальмиру. Ее археологические памятники с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Историческая Пальмира уцелела на 80 процентов. Террористы успели уничтожить древние храм Бэла и Баал Шамина, Триумфальную арку и колонны в долине гробниц. Пострадали от рук террористов также здания Цитадели Салах ад-Дина и национальный музей. Сейчас в городе, освобожденном от террористов, ведутся восстановительные работы. Ожидается, что уже летом 2019 года сирийский город вновь сможет встретить туристов.

Аналогичная ситуация сложилась в сирийском Алеппо. Согласно данным экспертов ЮНЕСКО, в историческом центре города было уничтожено почти 30 процентов построек, причисленных к объектам Всемирного наследия, а почти шестидесяти процентам построек был причинен серьезный ущерб. Так, пострадала Великая мечеть, мечети Омейядов, цитадели, церкви, музеи, традиционные арабские рынки.

Из-за многочисленных землетрясений неоднократно страдали здания Непала, которые также находятся в списке ЮНЕСКО. Например, в долине Катманду (столица Непала), расположенной у подножия Гималаев, находились семь групп памятников древности (всего 130) – в основном различные религиозные постройки индуистов и буддистов. В 2015 году из-за подземных толчков они получили значительные повреждения.

А 15 марта 2015 года вечером в Москве загорелись строительные леса вокруг колокольни Новодевичьего монастыря (конец XVII века), находившейся на реставрации. Огонь из-за ветра распространялся по внешней стороне здания, но значительного ущерба удалось избежать, так как пламя не проникло внутрь.

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Шустрова Мария

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