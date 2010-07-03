Названы сроки закрытия собора Парижской Богоматери

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Собор Парижской Богоматери могут закрыть на шесть лет для восстановления после пожара. Такие сроки озвучил настоятель храма Патрик Шове, сообщает AP.

Священник отметил, что часть здания очень сильно повреждена. Где будут работать сотрудники Нотр-Дама в период ремонтных работ, по его словам, пока не известно.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее пообещал, что работы по реконструкции собора будут завершены за пять лет. Однако французские реставраторы считают, что на это уйдет около 10 лет.

Сумма пожертвований на восстановление собора Парижской Богоматери достигла одного миллиарда евро. Деньги в основном поступают от крупных компаний и бизнесменов, а также через четыре общественных фонда, выбранных министерством культуры Франции. Также запустили интернет-портал, через который можно сделать пожертвования на восстановление Нотр-Дама.

Французская нефтегазовая корпорация Total выделит на это порядка 100 миллионов евро. Французский бизнесмен, глава Louis Vuitton Бернар Арно также намерен пожертвовать 200 миллионов евро. В пресс-службе Еврокомиссии также сообщили, что не останутся в стороне.

Мэр Парижа Анн Идальго заверила, что Парижский фонд будет мобилизован и мэрия выделит 50 миллионов. Отдельные сборы добровольных пожертвований организованы в разных странах мира, в том числе в России.

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Огонь полыхал до утра 16 апреля. За это время обрушилась верхняя часть шпиля, кровля и часы. Пострадали двое полицейских и пожарный. По данным французских СМИ, пожар мог начаться из-за реставрации. Прокурор Парижа Реми Хейт заявил, что пока ничего не указывает на преднамеренность пожара.

Часть святынь из собора удалось спасти. В том числе уцелел терновый венец Христа. Также спасены две колокольни и главный орган. Однако пока неизвестна судьба Владимирской иконы – подарка собору Парижской Богоматери от патриарха Алексия II.

17 апреля, все соборы Франции зазвонят в память о пожаре в соборе Парижской Богоматери. Звон колоколов начнется ровно в 18:50 по местному времени (19:50 по Москве).