На восстановление Нотр-Дама пожертвовали уже миллиард евро

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Сумма пожертвований на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара, достигла одного миллиарда евро, сообщает газета Le Parisien.

При этом, как сообщают СМИ, когда еще до пожара требовалась небольшая сумма для реставрационных работ, собрать ее не удалось.

Деньги в основном поступают от крупных компаний и бизнесменов, а также через четыре общественных фонда, выбранных министерством культуры Франции. Также запустили интернет-портал, через который можно сделать пожертвования на восстановление Нотр-Дама.

Ранее сообщалось, что французская нефтегазовая корпорация Total выделит на это порядка 100 миллионов евро. Французский бизнесмен, глава Louis Vuitton Бернар Арно также намерен пожертвовать 200 миллионов евро. В пресс-службе Еврокомиссии также сообщили, что не останутся в стороне.

Мэр Парижа Анн Идальго заверила, что Парижский фонд будет мобилизован и мэрия выделит 50 миллионов. Отдельные сборы добровольных пожертвований организованы в разных странах мира, в том числе в России.

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Огонь полыхал до утра 16 апреля. За это время обрушилась верхняя часть шпиля, кровля и часы. Пострадали двое полицейских и пожарный. По данным французских СМИ, пожар мог начаться из-за реставрации. Прокурор Парижа Реми Хейт заявил, что пока ничего не указывает на преднамеренность пожара.

Часть святынь из собора удалось спасти. В том числе уцелел терновый венец Христа. Также спасены две колокольни и главный орган. Однако пока неизвестна судьба Владимирской иконы – подарка собору Парижской Богоматери от патриарха Алексия II.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что работы по реконструкции собора Парижской Богоматери будут завершены за пять лет.

17 апреля, все соборы Франции зазвонят в память о пожаре в соборе Парижской Богоматери. Звон колоколов начнется ровно в 18:50 по местному времени (19:50 по Москве).