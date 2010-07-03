Частный коттедж загорелся в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Пожар случился в частном двухэтажном доме в ТиНАО, передает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ, ЧП произошло в районе 44-го километра МКАД. Пострадавших нет.

Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Огонь может перекинуться на соседние здания. Чтобы потушить его, пожарные используют, в частности, воду из бассейна у дома.

На юго-востоке города сегодня загорелся склад. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Пострадавших нет. К настоящему моменту возгорание потушили.