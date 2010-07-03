Склад загорелся на юго-востоке Москвы

Фото: скриншот видео телеграм-канал 360tv.ru

Пожар вспыхнул на складе на юго-востоке столицы, сообщает ТАСС. По предварительным данным, пострадавших нет.

Возгорание происходит в одноэтажном здании на улице Шоссейной, 1н. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

Отмечается, что огонь угрожает двум соседним ангарам. На место происшествия прибыли пожарные.

В ночь на 21 ноября возгорание произошло в многоквартирном доме в столичном районе Марьино.

Пожарные спасли из огня трех человек. В данный момент возгорание ликвидировано. Горела пятикомнатная квартира на площади около 100 квадратных метров.

