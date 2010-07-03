Пожарный попал в реанимацию после падения из окна в Балашихе

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пожарный в Балашихе получил тяжелые травмы в результате падения из окна своей квартиры, сообщает Агентство "Москва".
Инцидент произошел вечером 19 ноября на улице Центральной. Командир отделения 74-й пожарно-спасательной части ПСО управления по ВАО ГУ МЧС по Москве выпал из окна на восьмом этаже.
36-летнего пожарного госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, множественными переломами таза и костей стопы. Мужчину прооперировали, он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
В момент происшествия он находился в свободное от службы время. По факту случившегося проводится проверка.
Ранее пожар унес жизни двух человек в Липецкой области. Сообщалось, что возгорание произошло в частном доме в селе Архангельском.