Горящий коттедж в ТиНАО будут тушить с помощью вертолета

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Пожарный вертолет привлекли к ликвидации пожара в поселении Мосрентген в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.

"На место возгорания в жилом доме в поселении Мосрентген направлен пожарный вертолет. Площадь возгорания не изменилась – 250 квадратных метров", – говорится в сообщении.

По данным источника агентства в экстренных службах, в центральной части здания произошло обрушение, огонь распространяется.

Ранее стало известно, что пожар произошел в частном двухэтажном доме в районе 44-го километра МКАД в поселении Мосрентген. Пострадавших нет. Люди покинули горящий дом до прибытия пожарных и спасателей.

В четверг утром пожар произошел в двухэтажном павильоне рынка "Атлант" в Аксайском районе Ростовской области. Площадь пожара составляла 1,5 тысячи квадратных метров. Ему был присвоен второй ранг сложности. На месте ЧП работали 52 человека личного состава и 12 единиц пожарной техники.