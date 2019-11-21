Пожар произошел на рынке "Атлант" под Ростовом

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Пожар произошел в двухэтажном павильоне рынка "Атлант" в Аксайском районе Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Возгорание произошло по адресу: поселок Янтарный, улица Индустриальная, дом 6. Площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Ему присвоен второй ранг сложности. На месте ЧП работают 52 человека личного состава и 12 единиц пожарной техники.



Ранее пожар вспыхнул в столичном автосервисе на улице Маршала Прошлякова, доме 20. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. Внутри сервиса горели автомобили и оборудование.

Очевидцы рассказали, что все произошло очень быстро, никто не ожидал, что вспыхнет такой сильный пожар.

