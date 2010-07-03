Около 50 человек эвакуировались из здания на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около 50 человек покинули административное здание на севере столицы из-за "тления конструкций", сообщили Агентству "Москва" в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице.

Тление деревянных конструкций на площади около 3 квадратных метров произошло в здании на улице Верхнелихоборской. К месту происшествия прибыли пожарные.

Ранее пожар вспыхнул в автосервисе на улице Маршала Прошлякова, доме 20. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. Внутри сервиса горели автомобили и оборудование.

Очевидцы рассказали, что все произошло очень быстро, никто не ожидал, что вспыхнет такой сильный пожар.