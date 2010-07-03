Четыре человека стали жертвами пожара в Красноярском крае

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Четыре человека погибли при пожаре в доме в городе Ужур Красноярского края. Тела были найдены во время тушения возгорания. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение ГСУСК по региону.

"Около 6:00 (2:00 по московскому времени) в следственные органы поступило сообщение о том, что в ходе тушения пожара двухквартирного жилого дома дома в городе Ужуре обнаружены тела трех неустановленных женщин и одного мужчины с признаками термического воздействия", – говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают следователи. Им предстоит установить обстоятельства гибели людей. Поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее крупный пожар охватил магазин "МебельГрад" в Иркутске. Площадь возгорания составила около 1,2 тысячи квадратных метров.