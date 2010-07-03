Пожар в здании промзоны на востоке столицы потушен

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

Пожарные потушили пожар, который произошел в здании на территории промзоны на востоке Москвы. Огонь вспыхнул на площади 200 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.

"09:26 (пожар) ликвидирован", – говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что для ликвидации пожара было выслано 22 единицы техники и 88 человек личного состава.

Пожар в двухэтажном здании на территории промзоны вспыхнул утром в субботу, 30 ноября, на Иркутской улице в столице. В результате ЧП погиб человек.

Изначально сообщалось о возгорании площадью 100 квадратных метров, позже площадь возросла.

По предварительным данным, на территории промзоны есть производственное предприятие и автосалон.

