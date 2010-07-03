В центре Москвы загорелась трансформаторная будка

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Возгорание произошло в трансформаторной будке около торгового центра "Электроника на Пресне" на Звенигородском шоссе, заявили в МЧС Москвы.

Как уточнили в ведомстве ТАСС, есть угроза перехода огня на вторую секцию. Внутри могут находиться газовые баллоны.

Площадь пожара составляет 10 квадратных метров. Пожарные пока не могут начать тушение, поскольку трансформатор находится под напряжением.

Незадолго до этого в СМИ появилась информация, что возгорание произошло в самом ТЦ "Электроника на Пресне".

ш. Звенигородское, д. 2

Подразделения ликвидируют возгорание трансформаторной будки с соблюдением техники безопасности.

Информация о возгорании в торговом центре "Электроника на Пресне" не соответствует действительности. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) November 27, 2019



Ранее 27 ноября человек погиб из-за возгорания в строительной бытовке на северо-западе столицы. Там загорелись личные вещи и мебель.