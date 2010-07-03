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Происшествия

15:08

В центре Москвы загорелась трансформаторная будка

происшествия пожар

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Возгорание произошло в трансформаторной будке около торгового центра "Электроника на Пресне" на Звенигородском шоссе, заявили в МЧС Москвы.

Как уточнили в ведомстве ТАСС, есть угроза перехода огня на вторую секцию. Внутри могут находиться газовые баллоны.

Площадь пожара составляет 10 квадратных метров. Пожарные пока не могут начать тушение, поскольку трансформатор находится под напряжением.

Незадолго до этого в СМИ появилась информация, что возгорание произошло в самом ТЦ "Электроника на Пресне".


Ранее 27 ноября человек погиб из-за возгорания в строительной бытовке на северо-западе столицы. Там загорелись личные вещи и мебель.

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