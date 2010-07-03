Пожар охватил двухэтажный жилой дом в Одинцове

Пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Одинцове

Огонь охватил двухэтажный жилой доме в подмосковном Одинцове, передает телеканал Москва 24.

Сигнал о пожаре в двухэтажном доме в деревне Назарьево, доме 12 поступил в 02:55. Из здания эвакуировали 32 человека. Пострадавших нет.

Площадь возгорания составила 418 квадратных метров. На данный момент открытое горение ликвидировано, угроза дальнейшего распространения огня отсутствует.

В свою очередь Агентству "Москва" спасатели сообщили, что в ликвидации огня задействованы 43 человека и 16 единиц техники.

Ранее трансформаторная будка загорелась в центре столицы. Инцидент произошел на Звенигородском шоссе.