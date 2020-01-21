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Москва 24

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Общество

21 января, 16:00

Онищенко одобрил введение в России педагогической тайны

общество образование

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко одобрил введение в России педагогической тайны, передает ИА "НСН".

Депутат позитивно оценил инициативу рабочей группы "Здоровый ребенок" правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства в России и напомнил о существовании врачебной тайны.

"Это нормальный цивилизованный подход. Зачем кому-то знать мой пограничный медицинский анамнез, если у меня в роду предки, которые имели, например, особенности психологического развития?" – отметил он.

Онищенко считает, что подобную практику также нужно обязательно внедрить и в детские коллективы. По его словам, даже из-за небольших отклонений в развитии ребенок чувствует себя не по себе.

"Кто-то заикается, кто-то чуть-чуть длиннее мыслит… Его же сразу сделают предметом обструкции в детских коллективах. Здесь нужно оберегать и в то же время купировать с точки зрения внешнего влияния", – заявил депутат.

В свою очередь, руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения "Образование для всех" Сергей Комков ранее отмечал, что введение в России данной инициативы станет правильным решением. По словам эксперта, нововведение позволит избежать конфликтных ситуаций бытового характера между родителями и педагогами.

Понятие педагогической тайны предложила ввести в России рабочая группа "Здоровая Москва". Так, понятие призвано запретить учителям и воспитателям разглашать особенности развития детей. Без согласия родителей информацию о состоянии ребенка распространять будет нельзя.

Педагогам хотят запретить распространяться о болезнях детей без согласия родителей

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