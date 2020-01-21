Эксперт оценил предложение ввести понятие педагогической тайны

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Инициативу ввести понятие педагогической тайны, которое запретит учителям или воспитателям разглашать диагнозы или особенности развития ребенка без согласия их родителей, поддержал руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения "Образование для всех" Сергей Комков. По мнению эксперта, это поможет обезопасить детей и родителей от многих проблем.
"Если такая норма будет введена, если мы это сделаем так, как сделано в цивилизованных странах, то это будет правильное решение. Во многих странах Европы норма уже записана прямо в кодексе педагогического работника. Более того, за нарушение этой статьи кодекса предусматривается не просто увольнение со службы, но и пожизненная дисквалификация, потому что педагог – это человек, который имеет прямое общение с семьей, имеет доступ к семейной информации", – объяснил Комков.
По словам эксперта, нововведение позволит избежать конфликтных ситуаций бытового характера между родителями и педагогами.
"У нас была определенная норма в Гражданском кодексе, что если наносится вред имиджу или оскорбляет достоинство человека, наносится вред здоровью, то это может быть рассмотрено в общем судебном порядке. Но при условии подачи заявления в суд. Как правило, очень редко кто этим пользовался. Считали неуместным связываться с педагогами", – заключил Комков.
Ранее сообщалось, что понятие педагогической тайны может появиться в России. С инициативой выступили члены рабочей группы "Здоровый ребенок" правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства в России.
Там предложили ввести для российских специалистов в сфере образования новое ограничение. Отмечается, что данная инициатива схожа с врачебной тайной.
Так, понятие педагогической тайны призвано запретить учителям и воспитателям разглашать особенности развития детей. Без согласия родителей информацию о состоянии ребенка распространять будет нельзя.
В то же время данные об особенностях воспитанников крайне важно знать педагогам, чтобы правильно выстраивать отношения с ними. Однако родители детей опасаются, что эта информация выйдет за пределы конфиденциальности, и часто не предоставляют ее.
В настоящее время инициатива пока не оценена чиновниками, но родительское сообщество уже высказалось за подобное предложение.
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