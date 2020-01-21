Эксперт оценил предложение ввести понятие педагогической тайны

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Инициативу ввести понятие педагогической тайны, которое запретит учителям или воспитателям разглашать диагнозы или особенности развития ребенка без согласия их родителей, поддержал руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения "Образование для всех" Сергей Комков. По мнению эксперта, это поможет обезопасить детей и родителей от многих проблем.

"Если такая норма будет введена, если мы это сделаем так, как сделано в цивилизованных странах, то это будет правильное решение. Во многих странах Европы норма уже записана прямо в кодексе педагогического работника. Более того, за нарушение этой статьи кодекса предусматривается не просто увольнение со службы, но и пожизненная дисквалификация, потому что педагог – это человек, который имеет прямое общение с семьей, имеет доступ к семейной информации", – объяснил Комков.





Сергей Комков руководитель Всероссийского фонда образования Вступая в должность педагога, человек подписывается под тем, что будет соблюдать определенные этические и педагогические нормы, не будет вредить своей деятельностью ни своим воспитанникам, ни родителям. То есть он приносит пользу, но не наносит ущерба своей деятельностью.

По словам эксперта, нововведение позволит избежать конфликтных ситуаций бытового характера между родителями и педагогами.

"У нас была определенная норма в Гражданском кодексе, что если наносится вред имиджу или оскорбляет достоинство человека, наносится вред здоровью, то это может быть рассмотрено в общем судебном порядке. Но при условии подачи заявления в суд. Как правило, очень редко кто этим пользовался. Считали неуместным связываться с педагогами", – заключил Комков.

Ранее сообщалось, что понятие педагогической тайны может появиться в России. С инициативой выступили члены рабочей группы "Здоровый ребенок" правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства в России.

Там предложили ввести для российских специалистов в сфере образования новое ограничение. Отмечается, что данная инициатива схожа с врачебной тайной.

Так, понятие педагогической тайны призвано запретить учителям и воспитателям разглашать особенности развития детей. Без согласия родителей информацию о состоянии ребенка распространять будет нельзя.

В то же время данные об особенностях воспитанников крайне важно знать педагогам, чтобы правильно выстраивать отношения с ними. Однако родители детей опасаются, что эта информация выйдет за пределы конфиденциальности, и часто не предоставляют ее.

В настоящее время инициатива пока не оценена чиновниками, но родительское сообщество уже высказалось за подобное предложение.



Соболева Илона