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Общество

21 января, 08:50

В России предложили ввести понятие педагогической тайны

общество образование

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Понятие педагогической тайны может появиться в России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на инициативу рабочей группы "Здоровый ребенок" правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства в России.

Там выступили с предложением ввести для российских специалистов в сфере образования новое ограничение. Отмечается, что данная инициатива схожа с врачебной тайной.

Так, понятие педагогической тайны призвано запретить учителям и воспитателям разглашать особенности развития детей. Без согласия родителей информацию о состоянии ребенка распространять будет нельзя.

В то же время данные об особенностях воспитанников крайне важно знать педагогам, чтобы правильно выстраивать отношения с ними. Однако родители детей опасаются, что эта информация выйдет за пределы конфиденциальности, и часто не предоставляют ее.

В настоящее время инициатива пока не оценена чиновниками, но родительское сообщество уже высказалось "за" подобное предложение.

Ранее в министерстве просвещения России заявили о планах разработать программу по развитию социально-эмоциональных навыков учащихся. Предполагается, что школьников научат контролировать свои и распознавать эмоции других людей.

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