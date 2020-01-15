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Общество

12:34

Путин поручил ввести доплаты для классных руководителей в школах

общество образование

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Владимир Путин заявил о введении с 1 сентября текущего года доплат классным руководителям в размере не менее 5 тысяч рублей за счет федерального бюджета.

"Считаю необходимым уже с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тысяч рублей за счет средств федерального бюджета", – сказал глава государства во время выступления с посланием Федеральному собранию.

Он также подчеркнул, что действующие выплаты учителям должны быть сохранены. По словам президента, введение доплат педагогам входит в число обязанностей региональных властей, однако "классный руководитель – это воспитатель, а это федеральные функции".

Ранее в Центральном выставочном зале "Манеж" началось выступление Владимира Путина с посланием Федеральному собранию. Глава государства обозначит главные приоритеты в развитии страны во внутренней и внешней политике на ближайший год.

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