Директор московской школы уволился после нападения ученика на учителя

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Директор столичной школы, где ученик 8 класса ударил учительницу и разбил стекло шкафа в классе, принял решение об увольнении. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент образования и науки.

Конфликт между ребенком и педагогом произошел 15 января. Учительница возмутилась тем, что школьник слушал музыку на уроке и выдернула у него наушник, в результате чего порвала провод. На действия женщины ученик среагировал агрессивно – ударил педагога и устроил погром в классе.

"Директор школы, не снимая с себя ответственности за случившееся, принял решение об увольнении. Департамент держит ситуацию на контроле. Также инцидент находится на контроле у сотрудников соцзащиты", – заявили в пресс-службе департамента .

Как рассказали в ведомстве, соцработники связались с семьей ученика еще 17 января. Посещение запланировано на 20 января.

В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента. Известно, что ребенок, устроивший погром, находился под наблюдением соцзащиты с 2015 года.

Специалисты отмечали у него нестабильный эмоциональный фон, агрессивное поведение и сниженную мотивацию к учебе. Психолог проводил с ребенком занятия, а сотрудники соцзащиты – комплексную работу с семьей.

В 2019-м году в поселке Боровский Тюменской области сначала отстранили, а затем уволили преподавателя ОБЖ, избившего во время занятия учеников. На опубликованной в Сети видеозаписи видно, как мужчина хватает детей по очереди, толкает и кричит на них матом. По некоторым сведениям, учитель таким образом хотел отучить подопечных кидаться посторонними предметами во время урока.