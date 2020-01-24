В РФ начинают копить на вузы, отдав детей в школу

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Большинство родителей в России готовы копить деньги на высшее образование детей, когда отдают их в школу, сообщает газета "Известия", ссылаясь на исследование компании "Сбербанк страхование жизни".
31% родителей начинают собирать деньги на высшее образование своих чад в возрасте 26–35 лет. 35% делают это в возрасте 36–45 лет. Зафиксирован и небольшой процент граждан старше 56 лет. Чаще всего здесь речь идет о помощи бабушек и дедушек.
В среднем россияне готовы за 6–10 лет обеспечить своим детям бюджет на обучение в размере 350 тысяч рублей. Только 6% опрошенных родителей готовы собрать на эти цели от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Эксперты же считают, что этой суммы на платное обучение в вузе не хватит.
К примеру, зампредседателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин отмечает, что стоимость обучения в вузе в России сегодня начинается от 70–80 тысяч рублей в год. Поэтому даже накопленных 500 тысяч рублей на получение высшего образования, по его мнению, может не хватить.
Смолин добавил, что родители вынуждены копить детям на вуз из-за нехватки бюджетных мест, а также из-за их неравномерного распределения. По его словам, на сегодняшний день бюджетных мест менее 130 на 10 тысяч человек.
Ректор РГСУ Наталья Починок также обратила внимание на неравномерное распределение бюджетных мест в зависимости от специальности. Она пояснила, что хуже всего обстоят дела в таких направлениях, как юриспруденция, экономика и управление – платить приходится 80–90% студентов. В то же время при выборе инженерных специальностей на бюджет приходится 70%.
Директор научно-образовательного центра соцразвития, профессор кафедры труда и соцполитики Института госслужбы и управления РАНХиГС Любовь Храпылина предлагает решать проблему за счет профориентации.
"Сложно сказать, что какие-то специалисты стране нужнее и стоит делать на них акцент. Высшее образование должно выбираться по принципу интереса школьника. Он должен готовиться к поступлению в тот вуз, где хочет учиться. Для этого нужна стандартизация качества среднего образования", – заметила она.
Ранее правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, обязывающий вузы возвращать деньги в бюджет в случае нарушения договора о целевом обучении.
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