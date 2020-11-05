В Минобрнауки сообщили, что вузы могут самостоятельно давать скидки студентам-отличникам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российские вузы имеют право самостоятельно определять критерии и выдавать скидки на обучение студентам по итогам успеваемости. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заявление министерства науки и высшего образования.

"В соответствии с частью 5 статьи 54 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", вуз вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости за счет собственных средств", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Для снижения стоимости обучения достаточно выпустить локальный нормативный акт, пояснили в Минобрнауки.

Ранее СМИ сообщили, что ректоры ряда ведущих высших учебных заведений РФ предложили законодательно закрепить скидки на платное обучение для студентов-отличников. Кроме того, была озвучена идея назначать повышенные стипендии тем обучающимся, кто лишен поддержки семьи.

В конце августа министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что в 2021 году вузы должны достичь таких показателей, что на бюджетное место сможет поступить каждый второй абитуриент. Он также напомнил о таких мерах, как кредитование и непосредственно увеличение бюджетных мест.

