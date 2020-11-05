В Минобрнауки сообщили, что вузы могут самостоятельно давать скидки студентам-отличникам

15:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Российские вузы имеют право самостоятельно определять критерии и выдавать скидки на обучение студентам по итогам успеваемости. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заявление министерства науки и высшего образования.
"В соответствии с частью 5 статьи 54 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", вуз вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости за счет собственных средств", – уточнили в пресс-службе ведомства.
Для снижения стоимости обучения достаточно выпустить локальный нормативный акт, пояснили в Минобрнауки.
Ранее СМИ сообщили, что ректоры ряда ведущих высших учебных заведений РФ предложили законодательно закрепить скидки на платное обучение для студентов-отличников. Кроме того, была озвучена идея назначать повышенные стипендии тем обучающимся, кто лишен поддержки семьи.
В конце августа министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что в 2021 году вузы должны достичь таких показателей, что на бюджетное место сможет поступить каждый второй абитуриент. Он также напомнил о таких мерах, как кредитование и непосредственно увеличение бюджетных мест.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: