В ГД оценили идею о новых мерах поддержки для студентов на дистанционке

13:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Госдуме оценили идею о сохранении стипендии студентам на дистанционке независимо от результатов зимней сессии, сообщает RT.
По словам главы комитета ГД по труду и социальной политике Ярослава Нилова, удаленный формат учебы может сказаться на качестве подготовки к экзаменам, от которых и зависит получение стипендии.
"Во многих регионах на дистанционное обучение приходится переводить старшеклассников и студентов. К ситуации нужно относиться с пониманием, ведь такой формат может повлиять и на результаты экзаменов, в зависимости от которых и решается вопрос выплаты или невыплаты стипендии. Поэтому логика в этом предложении, конечно, есть", – отметил депутат.
Парламентарий также заявил, что вопрос о повышении стипендий требует обсуждений.
Ранее с предложением о сохранении стипендии студентам на дистанционке выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Он пояснил, что студентам, которые находятся далеко от вузов и не имеют доступа к библиотекам с профильной литературой, а также возможности очного общения с преподавателями, сложно организовать учебный процесс.
17 ноября министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что российские студенты будут сдавать предстоящую зимнюю сессию в режиме онлайн.
Ранее Минобрнауки распорядилось перевести подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционный формат обучения до 6 февраля 2021 года.
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