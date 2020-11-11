Минобрнауки перевело вузы Москвы и Петербурга на дистанционку

20:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Министерство науки и высшего образования РФ распорядилось перевести подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционный формат обучения до 6 февраля 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Для снижения рисков распространения COVID-19 принято решение: до окончания второго семестра (6 февраля 2021 года) студенты российских вузов, подведомственных министерству, будут учиться удаленно. Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят исключительно на удаленное обучение", – говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что вузы других регионов могут согласовать необходимость перехода на дистанционный формат с территориальным Роспотребнадзором. Также учебным заведениям рекомендовано принять меры социальной поддержки для студентов.
Ранее Сергей Собянин продлил дистанционное обучение для учащихся 6–11-х классов до 22 ноября. Уточнялось, что это было сделано для снижения числа новых случаев коронавируса.
Также сообщалось, что на дистанционку переведут колледжи и вузы Подмосковья. Меры начнут действовать с понедельника, 16 ноября.
Подмосковные колледжи и вузы переведут на дистанционку
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