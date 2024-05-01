Президент Колумбии: отношения с Израилем будут разорваны из-за геноцида в Газе

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Колумбия 2 мая разорвет дипломатические отношения с Израилем в связи с геноцидом в секторе Газа. Об этом заявил колумбийский лидер Густаво Петро во время первомайской манифистации в Боготе.

"Здесь перед вами правительство перемен, и президент республики сообщает, что завтра (2 мая. – Прим. ред.) дипломатические отношения с государством Израиль будут разорваны, потому что у них геноцидные правительство и президент", – цитирует его РИА Новости.

Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопаности Белого дома Джон Кирби заявил, что согласие палестинского движения ХАМАС отпустить заложников даст сторонам перемирие на шесть недель и возможность избежать проведения израильскими военнослужащими масштабной операции в Рафахе. Он отметил, что представители ХАМАС еще рассматривают условия сделки по освобождению заложников.

Ближневосточный конфликт обострился в октябре прошлого года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".