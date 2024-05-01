Путин: пример ветеранов ВОВ служит опорой в эпоху испытаний

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Нравственный пример ветеранов Великой Отечественной войны служит опорой и в эпоху испытаний, которую сейчас переживает РФ. Об этом заявил Владимир Путин в ходе обращения к участникам международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту", соответствующий текст опубликован на сайте Кремля.

По словам российского президента, пример ветеранов ВОВ также помогает в воспитании молодежи, укреплении ценностей, которые сплачивают и консолидируют общество.

Ранее СМИ сообщали о внесении в ГД инициативы об уголовной ответственности за отрицание геноцида во время Великой Отечественной войны. Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов сказал, что документ направлен на недопущение попыток фальсификации событий истории и пересмотра итогов ВОВ.