В ГД внесут проект об уголовном наказании за отрицание геноцида во времена ВОВ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В нижнюю палату парламента 20 февраля внесут инициативу об уголовной ответственности за отрицание геноцида во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ.



Издание отметило, что с 2020 года подобные факты установили суды в 13 российских регионах: Петербурге, Крыму, Краснодарском и Ставропольском крае, Новгородской, Псковской, Орловской, Брянской, Ленинградской, Белгородской, Воронежской, Смоленской и Московской областях.

"Этот документ направлен на недопущение попыток фальсификации событий истории и пересмотра итогов той страшной войны", – сказал один из авторов проекта, лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов.

Ранее Калининградский областной суд признал геноцидом действия нацистов на территории Восточной Пруссии (ныне Калининградская область) в годы Великой Отечественной войны.

В общей сложности дело состоит из 15 томов, часть из которых содержит государственную тайну. Местная прокуратура установила, с 1941 по 1945 год в современных границах Калининградского региона немецко-фашистские бойцы и их пособники ликвидировали свыше 114 тысяч советских граждан.

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