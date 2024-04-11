ФСБ рассекретила документы о нацистских преступлениях в Крыму в годы войны

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Управление ФСБ по республике Крым к 80-й годовщине освобождения Симферополя и Крыма рассекретило комплекс архивных документов органов госбезопасности о репрессивной политике нацистских оккупантов на полуострове в годы войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что в документах есть сведения о преступлениях сотрудников немецко-румынских спецслужб, карательных органов и военных частей на полуострове, а также о расследовании советскими органами безопасности нацистских правонарушений. Также там детально освещены состав и работа подразделений СД (службы безопасности) и ГФП (полевой жандармерии), действовавших в Симферополе. Карательные нацистские органы в Крыму искали и уничтожали партизан, подпольщиков, патриотов и тех, кто не смирился с оккупацией, добавило УФСБ.

Более того, в документах указаны слова коменданта Симферополя Гриммеля Георга, который рассказал контрразведчикам об убийствах, умерщвлении в концлагерях, тюрьмах и специальных автомобилях-душегубках беременных, стариков, детей и душевнобольных. В архивных материалах суда над карателем Мюллером Эбергардом раскрыты подробности экспериментов, в ходе которых путем введения растворов в вену умерщвляли советских солдат.

В региональном УФСБ подчеркнули, что работа по преданию гласности фактов геноцида и сохранению исторической памяти будет продолжена.

Ранее СМИ писали о внесении в Госдуму инициативы об уголовной ответственности за отрицание геноцида во время Великой Отечественной войны. Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов сказал, что документ направлен на недопущение попыток фальсификации событий истории и пересмотра итогов ВОВ.