Суд в Курске признал преступления нацистов в годы ВОВ геноцидом народов СССР

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Курский областной суд признал геноцидом национальных, этнических и расовых групп народов СССР преступления нацистов, в том числе массовые убийства жителей на территории региона в период Великой Отечественной войны. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что речь идет о действиях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками в 1941–1943 годах. Они затронули не менее 237 666 граждан СССР – представителей мирного населения, военнопленных, проходящих службу в Красной Армии, подчеркнула судья.

По ее данным, преступления также признаются военными преступлениями, преступлениями против человечности, а также частью плана, заключавшегося в намерении нацистской Германии уничтожить местное население СССР путем его изгнания, истребления с целью колонизировать освободившуюся территорию немцами.

В ноябре прошлого года прокуратура Курской области направила в суд заявление о факте геноцида советского народа на территории региона в годы ВОВ. В регионе действовало не менее 36 лагерей, в 19 из них содержались мирные жители, в том числе женщины и дети, говорилось в заявлении.

Такие же судебные решения были приняты в Новгородской и Псковской областях, Ростовской области и Крыму, Орловской области, Краснодарском и Ставропольском крае, а также в Брянской, Белгородской, Воронежской, Московской, Смоленской , Калужской и Калининградской областях.