Суд признал геноцидом преступления нацистов в Калужской области в 1941–1943 годах

Фото: depositphotos/feedough

Калужский областной суд признал геноцидом действия немецко-фашистских войск в 1941–1943 годах на территории Калужской области. Трансляция заседания велась на странице федерального проекта "Без срока давности" в соцсети "ВКонтакте".

Иск направил прокурор Калужской области Константин Жиляков по поручению российского генпрокурора Игоря Краснова.

"Мы подробно выслушали мнения экспертов, специалистов, историков, архивистов, исследователей. Мы со ссылкой на конкретные источники убедительно подтвердили изложенные выводы. А в судебном заседании даже, как принято говорить, много повидавшие специалисты не сдерживали слез", – заявил Жиляков.

В качестве доказательств своих слов он привел цифры. Согласно данным Жилякова, в результате преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Калужской области, пострадали по меньшей мере 326 тысяч мирных жителей и военнопленных. Материальный ущерб составил порядка 13 триллионов рублей в пересчете на современные деньги.

В Генпрокуратуре добавили, что общее количество жертв за время оккупации в Калужской области с октября 1941 по сентябрь 1943 года превысило 26 тысяч человек. В регионе было полностью ликвидировано свыше 320 населенных пунктов.

Следственный комитет по Калужской области, в свою очередь, привел данные расследования уголовного дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны. СК установил факты целенаправленного массового уничтожения немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками мирного населения и военнопленных на территории Калужской области. Помимо физического истребления, нацисты пытались искоренить историческую самоидентичность советского народа.

Вместе с этим правоохранители заявили, что в Калужском крае повреждения получили или были сожжены памятники российской культуры. Например, гитлеровцы превратили в хлев мемориальный дом-музей изобретателя, основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского.

Ранее Смоленский областной суд признал геноцидом преступления немецких захватчиков в Смоленской области в период Великой Отечественной войны. Речь шла о действиях нацистов, совершенных ими в период оккупации с июля 1941 года по сентябрь 1943 года.

Путин подписал указ о праздновании 80-й годовщины Победы в ВОВ