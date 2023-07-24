Суд признал факт геноцида в Подмосковье во время нацистской оккупации в 1941–1942 годах

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Московский областной суд удовлетворил заявление региональной прокуратуры, признав факт геноцида в Подмосковье во время оккупации нацистов в 1941–1942 годах. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"В суде установлено, что оккупированная территория и ее жители должны были стать ресурсной базой нацисткой армии, обеспечить ее всем необходимым для продолжения войны. Граждане подвергались пыткам, их убивали, грабили, выгоняли из жилищ с целью освобождения площади для расквартирования немецких военных частей", – говорится в сообщении.

Кроме того, во время оккупации нацисты использовали принудительный труд для строительства немецких оборонительных рубежей. Людей отправляли на дороги и в поля для их разминирования. Жертвами захвата территории Московской области в указанный период стали 26 тысяч человек.

К расследованию произошедшего были привлечены представители региональных министерств, допрошены свидетели событий и представители поисковых отрядов. Кроме того, специалисты изучили архивные документы и материалы по фактам жестокого массового уничтожения мирного населения немецкими захватчиками.

По оценкам судебных экспертов, ущерб, нанесенный нацистами в Московской области в период с 1941 по 1942 год, составляет более 6,4 триллиона рублей.

До этого Смоленский областной суд признал геноцидом преступления немецких нацистов в Смоленской области в годы Великой Отечественной войны. Речь шла о действиях захватчиков, совершенных ими в период оккупации Смоленщины с июля 1941 года по сентябрь 1943 года.

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