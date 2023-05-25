Прокуратура призвала признать геноцидом действия нацистов во время ВОВ в Подмосковье

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В РФ следует признать геноцидом народов Советского Союза преступления нацистов в Подмосковье в период Великой Отечественной войны. Подобное заявления по поручению генпрокурора Игоря Краснова прокуратура Московской области передала в суд, сообщается в телеграм-канале российской Генпрокуратуры.

"Установлено, что оккупированная территория и ее жители должны были стать ресурсной базой нацисткой армии, обеспечить ее всем необходимым для продолжения войны. Граждане подвергались пыткам, их убивали, грабили, выгоняли из жилищ с целью освобождения площади для расквартирования немецких военных частей", – говорится в сообщении.

Кроме того, для возведения немецких оборонительных рубежей преступники задействовали принудительный труд. Они гнали людей на дороги и в поля для их разминирования, заявили в Генпрокуратуре. По информации ведомства, в общей сложности жертвами в период ВОВ из Подмосковья стали свыше 26 тысяч человек. При этом материальный ущерб, причиненный Московской области, оценивается в 6,4 триллиона рублей.

Ранее стало известно, что Воронежский областной суд признал геноцидом убийства населения Воронежской области в 1942–1943 годах. Так, суд удовлетворил прошение прокурора этого региона.