Действия нацистов во время ВОВ в Волгоградской области потребовали признать геноцидом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Следует признать геноцидом народов Советского Союза преступления нацистов в Волгоградской области в период Великой Отечественной войны. Соответствующее заявление прокуратура региона передала в суд. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.

"Установлено, что с первых дней, как только захватчики появились на территории Сталинградской области, они приступили к ограблению населения, сопровождая его избиениями и пытками. Оккупационными властями была введена трудовая повинность для работы на пользу Германии и вермахта", – говорится в материале.

Надзорное ведомство также напомнило, как все продовольствие забирали для нужд немецко-фашистской армии. Кроме того, если кто-то пытался помешать беспределу, его жестоко наказывали или отправляли на расстрел.

Нацисты истязали и убивали мирных жителей на всех территориях региона. Они также могли забрать их в рабство. Уточняется, что на работы и в концентрационные лагеря было вывезено более 64 тысяч советских граждан, большинство из которых навсегда потеряли связь с близкими.

Более 20 тысяч военнопленных находились в условиях, непригодных для жизни. В 47 лагерях, развернувшихся в области, их подвергали жестоким пыткам.

Свыше 130 тысяч граждан стали жертвами преступлений нацистов в Сталинградской области. Размер ущерба превышает 17 триллионов рублей, подчеркнули в прокуратуре.

Была собрана необходимая доказательственная база. Для этого проводился анализ архивных материалов, а также уголовных дел по факту геноцида советских граждан в различных регионах СССР, опрошены историки и иные специалисты.

Прокуратура отправила заявление в Волгоградский областной суд в целях защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов родственников погибших в результате преступных действий захватчиков. Вся информация должна быть доведена до мировой общественности, чтобы восстановить историческую справедливость, объяснили в ведомстве.

В марте суд в Белгородской области удовлетворил ходатайство прокуратуры о признании геноцидом народов СССР преступлений, совершенных нацистами на территории региона в период Великой Отечественной войны.

По имеющимся данным, в указанный период жертвами нацистов в Белгородской области стали 71,7 тысячи человек. На территории только одного завода в селе Михайловка зимой 1942 года были убиты почти 2 тысячи человек, в том числе дети: людей там загоняли в сараи, после чего расстреливали и сжигали.



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